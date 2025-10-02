السفارة الإسرائيلية في لندن تندد بهجوم قرب كنيس يهودي في مانشستر

نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم الذي وقع بالقرب من كنيس يهودي في مانشستر بشمال غرب إنجلترا اليوم الخميس وأسفر عن مقتل شخصين، ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “شنيع ومحزن للغاية”.

هذا وأفادت الشرطة البريطانية، بإصابة أربعة أشخاص في هجوم بسكين وقع قرب كنيس يهودي في منطقة كرامبسال شمال مانشستر. وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا على طريق ميدلتون عقب الحادث.

وأكدت شرطة مانشستر الكبرى أنها أطلقت النار على المهاجم، فيما أعلن رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام أن المشتبه به توفي متأثرًا بإصابته.

بيرنهام وصف الحادث بأنه “خطير”، داعيًا السكان إلى تجنّب المنطقة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن “الخطر المباشر قد زال”، مشيرًا إلى أنّ التدخل الأمني كان “فعّالًا”.

من جهتها، أعلنت خدمة الإسعاف في شمال غربي إنجلترا وقوع “حادث كبير”، مؤكدة إرسال فرق طبية إلى الموقع وتقديم المساعدة العاجلة للمصابين