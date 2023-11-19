الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السفير الإسرائيلي لدى أميركا: نأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن

منذ 51 دقيقة
السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ

السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ

A A A
طباعة المقال

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه.بي.سي” اليوم الأحد، أنّ “إسرائيل” تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس “في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة”.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” احتجزت نحو 240 أسيرًا خلال هجومها المباغت على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت رويترز ذكرت يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام.

ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤول مطلع على المحادثات، الذي قال في ذلك الوقت إنه تسنى الاتفاق على الخطوط العامة لكن إسرائيل ما زالت تتفاوض على التفاصيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
غزة تحت النار
إيران: جماعات المقاومة "تضبط الضغط بذكاء" على "إسرائيل"
عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)
غزة تحت النار
أميركا تحثّ "إسرائيل" على "استخلاص الدروس" لحماية المدنيين في جنوب غزة
علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا: 3 آلاف شاحنة عالقة على الحدود بسبب إغلاق معابر بولندا

الأكثر قراءة

سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
اللواء عباس إبراهيم
عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
طبول الحرب تعلو جنوباً.. غالانت يحذر والقصف يطال النبطية لأول مرة