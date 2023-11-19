السفير الإسرائيلي لدى أميركا: نأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوغ، في مقابلة مع برنامج “هذا الأسبوع” على شبكة “إيه.بي.سي” اليوم الأحد، أنّ “إسرائيل” تأمل في الإفراج عن عدد كبير من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس “في الأيام المقبلة”.

وأضاف: “آمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة”.

يشار إلى أنّ حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية “حماس” احتجزت نحو 240 أسيرًا خلال هجومها المباغت على المستوطنات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت رويترز ذكرت يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن وسطاء قطريين يسعون للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس للإفراج عن 50 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لثلاثة أيام.

ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤول مطلع على المحادثات، الذي قال في ذلك الوقت إنه تسنى الاتفاق على الخطوط العامة لكن إسرائيل ما زالت تتفاوض على التفاصيل.