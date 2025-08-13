السلطات الروسية: حطام مسيرة يتسبب في حريق صغير بمصفاة نفطية

قالت السلطات الروسية الأربعاء إن حريقا صغيرا اندلع في مصفاة سلافيانسك للنفط بمنطقة كراسنودار جراء سقوط حطام طائرة مسيرة مدمرة وجرى إخماده على الفور.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، منها خمس مسيرات فوق منطقة كراسنودار. وتكتفي الوزارة بالإعلان عن الطائرات المسيرة التي تسقطها لا عدد الطائرات التي تطلقها كييف.

وكتبت إدارة المنطقة عبر تطبيق تيليجرام “لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى. أُخمد الحريق على الفور. وتعمل فرق الطوارئ والخدمات الخاصة في الموقع”.

وأضافت أن النيران اشتعلت في سيارة عند المصفاة.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا، التي تقول إن ضرباتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية التحتية الأساسية لجهود موسكو الحربية، ومن بينها منشآت الطاقة.

ومصفاة سلافيانسك مملوكة للقطاع الخاص، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 100 ألف برميل يوميا، وتوفر الوقود للاستخدام المحلي والتصدير.

وقال أندريه بوشاروف حاكم منطقة فولجوجراد في جنوب روسيا إن الهجوم الذي شنته الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل استهدف أيضا المنطقة.

وأضاف بوتشاروف عبر تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة سقط على مبنى سكني مكون من 16 طابقا في مدينة فولجوجراد، مما أجبر السكان على مغادرة منازلهم.

وذكرت وزارة الدفاع أن وحداتها دمرت 11 طائرة مسيرة خلال الليل فوق فولجوجراد.