السيسي يؤكد على ضرورة إيجاد مناطق آمنة في كل مناطق القطاع

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية والاعتراف بها من قبل المجتمع الدولي وضمها للأمم المتحدة.

وقال السيسي إن فكرة إحياء مسار حل الدولتين استُنفدت على مدار 30 عاما الماضية ولم تحقق شيئا يذكر، وأكد أن نتائج تعثر المسار السلمي “تؤكد أن علينا أن نتحرك بشكل مختلف”.

وأكد الرئيس المصري خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن الأولوية الآن تنصب على احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة، وشدد على أهمية إدخال مساعدات تكفي لإغاثة جميع سكان القطاع.

كما أكد على ضرورة إيجاد مناطق آمنة في كل مناطق القطاع لإيواء من فقدوا منازلهم.

وقال السيسي “تكلمنا عن مرحلة ما بعد الحرب، وفكرة إحياء مسار حل الدولتين استُنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير”.

وأضاف “ينبغي أن نكون عمليين وموضوعيين عندما نتحدث عن حل للقضية الفلسطينية، فقد سقط أكثر من 27 ألف مدني فلسطيني خلال 5 جولات صراع على مدار الـ17 أو 20 عاما الماضية”.

وقال إن الحلول السياسية التي جربت في الماضي، “لم توصلنا للمأمول، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع إسرائيل”.

وأكد أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها من قبل من المجتمع الدولي وضمها للأمم المتحدة.

وأضاف “مستعدون لأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وهناك ضمانات من خلال قوات سواء أكانت من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية، حتى نحقق الأمن للدولتين الفلسطينية الوليدة والإسرائيلية”.