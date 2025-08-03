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الشرطة الألمانية تقمع مظاهرة مؤيدة لغزة وتعتقل عشرات المشاركين

منذ 4 دقائق
الشرطة الألمانية تفض احتجاجا مؤيدا لفلسطين بالقوة

الشرطة الألمانية تفض احتجاجا مؤيدا لفلسطين بالقوة

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لجأت الشرطة الألمانية في برلين إلى العنف لتفريق وقفة داعمة لفلسطين واعتقلت عدداً كبيراً من المشاركين.

وتجمّع مئات المناصرين للقضية الفلسطينية السبت، في شارع كورفورستيندام، بالقرب من ميدان برايتشايد، للاحتجاج على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، وللفت الانتباه إلى سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة.

وردّد المتظاهرون شعارات مناهضة لإسرائيل، وقرعوا أواني الطعام الفارغة، في إشارة إلى أزمة الجوع بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وبعد فترة وجيزة من بدء الاحتجاج طلبت الشرطة من المتظاهرين فض المظاهرة ومغادرة المكان، إلا أنّ المتظاهرين واصلوا الهتاف، واعتصم عدد منهم بالجلوس على الأرض.

واستخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد المتظاهرين وفرقتهم واعتقلت عددًا كبيرًا منهم.

وبالتوازي مع ذلك خرجت مظاهرة تضامنية مع فلسطين في ساحة فيتنبرغ ببرلين.

ولجأ المتظاهرون أيضا لطرق الأواني الفارغة للفت الانتباه إلى أزمة الجوع في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها :”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” و”أرسلوا الطعام إلى غزة الآن” و”أوقفوا الجوع في غزة، وأدخلوا الخبز”.

كما رفعوا لافتات حملت شعارات من قبيل : “إسرائيل الإرهابية” و”إسرائيل قاتلة الأطفال”، و”الحرية لغزة”.

واعتقلت الشرطة 4 متظاهرين على الأقل خلال هذه المظاهرة.

وفي وقت سابق السبت، قالت وزارة الصحة بغزة إن حصيلة الضحايا المجوعين من منتظري المساعدات بلغت “ألفا و422 شهيدا، وأكثر من 10 آلاف إصابة” منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الجماعية بغزة أكثر من 209 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

    المصدر :
  • الأناضول

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