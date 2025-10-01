الشرطة الإيطالية تداهم معرضاً لسلفادور دالي.. ماذا حصل؟!

قالت شرطة التراث الفني في إيطاليا، اليوم الأربعاء، إنها داهمت معرضا لسلفادور دالي وصادرت 21 عملا منسوبا للرسام السريالي الإسباني الشهير يُعتقد أنها مزورة.

وأضافت في بيان إن الضباط صادروا الأعمال الفنية من معرض “سلفادور دالي: بين الفن والأسطورة” الذي افتتح الأسبوع الماضي في مدينة بارما بشمال إيطاليا.

ولم يرد قصر تاراسكوني الذي يستضيف معرض بارما بعد على طلب التعليق. وقال مكتب بيع التذاكر إن المعرض سيستمر رغم المضبوطات.

وأضافت الشرطة أنها تصرفت بناء على شكوك أثارتها في البداية مؤسسة جالا-سلفادور دالي، الهيئة المكلفة بحماية إرث الفنان، ورصدت “حالات شاذة” في أثناء عرض الأعمال الفنية في روما.

واستمر المعرض الذي يضم نحو 80 عملا فنيا، في العاصمة الإيطالية من يناير كانون الثاني إلى يوليو تموز. وأعيد افتتاحه في بارما في 27 من سبتمبر أيلول، وكان من المقرر أن يستمر حتى أول من فبراير شباط.

وشددت الشرطة على أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الأعمال الفنية مزيفة، وأن قرينة البراءة ستطبق لحين التوصل إلى حكم نهائي.

ويوجد لدى الشرطة الإيطالية قوات متخصصة تعمل على تعقب الأعمال الفنية المسروقة أو المزورة.

وذكرت العام الماضي إنها كشفت عن شبكة تزوير واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا تقوم بصنع وبيع لوحات مزيفة منسوبة إلى بعض أكبر الأسماء في الفن الحديث والمعاصر، بما في ذلك بانكسي وبابلو بيكاسو وآندي وارهول ودالي.