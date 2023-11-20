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الشركة المالكة للسفينة غالاكسي: هي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن

منذ 51 دقيقة
ميناء الحديدة باليمن

ميناء الحديدة باليمن

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قالت الشركة المالكة للسفينة جالاكسي ليدر التي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية احتجازها إن عسكريين صعدوا على متنها بشكل غير قانوني عبر طائرة هليكوبتر أمس الأحد وهي الآن موجودة في ميناء الحديدة باليمن.

وأضافت شركة جالاكسي ماريتايم المسجلة في جزيرة آيل أوف مان والمالكة للسفينة في بيان الاثنين “لقد فُقدت جميع الاتصالات مع السفينة”.

وأردفت “باعتبارنا شركة شحن، فلن نعلق أكثر على الوضع السياسي أو الجيوسياسي”.

وبثت جماعة الحوثي المدعومة من إيران لقطات مصورة اليوم الاثنين تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة شحن في جنوب البحر الأحمر.

    المصدر :
  • رويترز

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