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الصحة العالمية: بقاء 3 أطفال خدّج في مستشفى بغزة بعد إجلاء مجموعة لمصر

منذ 16 ثانية
محاولات لإنقاذ أطفال غزة الخدج

محاولات لإنقاذ أطفال غزة الخدج

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ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أن ثلاثة أطفال خدّج كانوا من ضمن مجموعة أكبر تم إجلاؤها إلى مصر بقوا في مستشفى بجنوب غزة لتلقي المزيد من العلاج.

وقال متحدث باسم المنظمة في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز “وصل 28 طفلا بسلام الآن إلى مصر. ولا يزال يوجد ثلاثة أطفال في المستشفى الإماراتي لمواصلة تلقي العلاج”.

وردا على سؤال عن حالة الأطفال، قال المتحدث “كل الأطفال يعانون من أمراض خطيرة ولا يزالون بحاجة إلى الرعاية الصحية”.

وكانت قد وثقت لقطات حية بثتها قناة القاهرة الإخبارية المصرية عبور مجموعة أولى من الأطفال الخدج (ناقصي النمو)، الذين تم إجلاؤهم من مستشفى بقطاع غزة، إلى مصر اليوم الاثنين، لتلقي العلاج.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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