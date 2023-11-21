الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 21 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصحة العالمية تنفي ادعاءات جيش الاحتلال.. لم نرَ إلا المدنيين في مستشفى الشفاء

منذ 32 دقيقة
مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء في غزة

A A A
طباعة المقال

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن طواقمها لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، وأكدت أنه “ليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري” من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال مسؤول حالات الطوارئ لدى المنظمة في غزة، روب هولدن “كان تركيزنا الرئيسي على المرضى والأطباء. ركزنا على إخراج المرضى من المستشفى. ولم نر سوى المدنيين”.

وأوضح هولدن أن مستشفى الشفاء كبير جدا، مضيفا: “لم نذهب إلى هناك للبحث أو دراسة أي شيء آخر. لقد ذهبنا إلى هناك فقط لدعم المرضى الذين كانوا معرضين لخطر خسارة أرواحهم. وكان واجبنا إخراجهم بأمان”.

وأشار هولدن إلى أنهم لم يلتقوا مع أحد بشأن أي قضية أخرى، وقال “لم نر أي دليل”، مبينا أن فرق الصحة العالمية تخطط للتوجه إلى مستشفى الشفاء مرة أخرى “ولا يزال هناك مرضى حياتهم مهددة”.

والسبت، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها قادت مهمة إلى مستشفى الشفاء، الذي بات هدفا للغارات الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تعمل على وضع خطط لإخلاء المستشفى.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
زيارة مرتقبة لأمين عام الأمم المتحدة إلى "أنتاركتيكا"
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
بوريل: قيام دولة فلسطينية هو "أفضل ضمان لأمن إسرائيل"
عين الأسد
المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة "عين الأسد" الأميركية

الأكثر قراءة

استهداف كتائب القسام لدبابة إسرائيلية
غزة تحت النار
خبير عسكري يعلق على عمليات القسام الأخيرة.. العناصر المنفذة "غير عادية"
الدكتور علي خليفة رئيس حركة التحرر الشيعي
رئيس حركة التحرر الشيعي: الشيعة ضد الحرب.. ولن نستطيع تحمل النتائج الكارثية
جيش الإحتلال
غزة تحت النار
جنازة كل ساعة.. مدير مقبرة عسكرية إسرائيلية: عدد قتلى الجيش في قطاع غزة كبير