الصليب الأحمر الدولي: فرقنا استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم السبت، أنها استكملت إطلاق سراح 17 من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم الصليب الأحمر لرويترز في رسالة بريد إلكتروني “نقلت فرقنا هؤلاء الأشخاص السبعة عشر من داخل غزة إلى معبر رفح حيث تم تسليمهم إلى السلطات الإسرائيلية”.

ويضم فريق الصليب الأحمر ثمانية موظفين منهم طبيب ويتنقلون في أربع سيارات.

وكانت قد أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء السبت أن جناحها العسكري سلم 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 أجانب إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقالت في بيان إنه “في إطار التهدئة الإنسانية، سلمت كتائب القسام للصليب الأحمر 13 محتجزاً إسرائيلياً و4 من حملة الجنسيات الأجنبية”، وفق رويترز.

بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أنه تم تسليم 13 من الرهائن الإسرائيليين و4 أجانب إلى الصليب الأحمر.

وأضاف الأنصاري في منشور على منصة “إكس” أنه “تم تسليم 13 من حملة الجنسية الإسرائيلية و4 أجانب إلى الصليب الأحمر، وهم في طريقهم إلى رفح”.

وشاركت المنظمة الدولية للصليب الأحمر التي تتخذ من سويسرا مقرا في تسهيل إطلاق سراح ونقل رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية أمس الجمعة، بموجب شروط الهدنة التي تستمر أربعة أيام.