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بدأ عملية تيسير الإفراج عن محتجزين من غزة مقابل فلسطينيين من السجون الإسرائيلية

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2023 7:01 مساءً
الصورة الأولى للرهائن الإسرائيليين المطلق سراحهم بعهدة الصليب الأحمر

الصورة الأولى للرهائن الإسرائيليين المطلق سراحهم بعهدة الصليب الأحمر

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أكد الصليب الأحمر الدولي اليوم الجمعة، أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح ونقل محتجزين من غزة ومعتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأكد متحدث باسم الصليب الأحمر أن 24 رهينة نُقلوا خارج غزة وسُلّموا إلى السلطات المصرية في معبر رفح. وقال إن ثمانية من موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر رافقوهم في قافلة من أربع سيارات.

وقال فابريتسيو كاربوني المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط “تعجز الكلمات عن وصف الألم العميق الذي يشعر به أفراد العائلات المنفصلون عن أحبائهم. ونشعر بالارتياح للمّ شمل بعض الأفراد بعائلاتهم بعد معاناة طويلة”.

ولم يتم تقديم المزيد من التفاصيل. وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهي منظمة محايدة مقرها سويسرا، إن العملية تشمل أيضا توصيل مساعدات إضافية هناك حاجة ماسة إليها في غزة.

من جانبها أكدت قطر، الجمعة، الإفراج عن 39 معتقلا فلسطينيا من سجون إسرائيل، بموجب اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه مع حركة حماس مؤخرا.

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم 24 مدنيا كانوا محتجزين في قطاع غزة.

والمفرج عنهم من جانب حماس هم 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.

وأضاف الأنصاري في منشور على منصة “إكس”، أنه “تم إطلاق سراح عدد من المواطنين التايلانديين خارج نطاق اتفاق التهدئة” بين إسرائيل وحماس.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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