الصين تسعى لخارطة طريق واقعية لحل الدولتين من أجل تسوية القضية الفلسطينية

دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، إلى وضع جدول زمني وخارطة طريق واقعيين لحل الدولتين من أجل تحقيق تسوية “شاملة وعادلة ودائمة” للقضية الفلسطينية.

جاء المقترح ضمن ورقة توضح موقف الصين بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نشرتها وزارة الخارجية الصينية بمناسبة تولي الصين الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر تشرين الثاني.

ولفتت الورقة إلى أنه يتعين على مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا تكثيف وساطته الدبلوماسية، وإعادة إطلاق حل الدولتين، وعقد مؤتمر سلام دولي “أكثر موثوقية وفاعلية” في أقرب وقت ممكن.

كما حثت المجلس على الاستجابة للنداء العام من المجتمع الدولي بشأن “وقف شامل لإطلاق النار” لإنهاء القتال.

وتحجم الصين منذ بداية الأعمال العدائية في أكتوبر تشرين الأول عن إدانة حماس، لكنها تؤكد أنها تعارض الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين وتسعى إلى وقف التصعيد وحل الدولتين.

وطالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي ترأس اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن بشأن الصراع في غزة أمس الأربعاء في نيويورك، بهدنة دائمة في القطاع وحذر من اتساع الصراع إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ قوله “السلام لا يمكن أن يكون محدودا ولا يمكن أن يكون لوقف إطلاق النار تاريخ انتهاء”.

وقال خلال لقاء صحفي “عندما تكون نافذة الفرصة مفتوحة، لا ينبغي أن تغلق، وعندما تنطفئ النار، لا يمكن إشعالها من جديد”.

وأضاف أن الصين ستقدم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وجدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس التأكيد على دعم بكين لمسعى الفلسطينيين لإقامة دولتهم.

ونقلت شينخوا عن الرئيس القول في رسالة إلى مؤتمر لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إن “جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في التأخير في تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة”.

وقال شي “إن الدروس المريرة من دورة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تظهر بشكل كامل أنه من خلال التمسك بمفهوم الأمن المشترك فقط يمكن تحقيق الأمن المستدام”.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وبذل الجهود من أجل وقف القتال وحماية المدنيين ووضع حد للكارثة الإنسانية.