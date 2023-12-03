الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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الضفة الغربية.. ارتفاع حصيلة الإعتقالات إلى 3480 فلسطينيًا

منذ 11 دقيقة
من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

من المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

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أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 60 فلسطينيًا على الأقل خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية، حيث بلغت الإعتقالات منذ بدء “طوفان الأقصى” نحو 3480 حالة.

وجاء في بيان الهيئة: “اعتقلت قوات الإحتلال منذ مساء أمس السبت وحتى صباح اليوم الأحد من الضفة نحو 60 مواطنًا، بينهم خمس فتيات طالبات جامعيات وأسرى سابقون، علمًا أنه جرى الإفراج عن مجموعة منهم لاحقًا”.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أن القوات الإسرائيلية ومع تصاعد حملات الإعتقال بشكل غير مسبوق، كثفت من عمليات الإعتقال التي استهدفت كافة الفئات، ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية.

    المصدر :
  • وكالات

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