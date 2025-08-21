الضفة.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية تقتحم "المغير" وتحتجز مواطنين بعد حادثة إطلاق نار

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بلدة المغير إلى الشرق من رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وأغلق مداخل عدة بلدات.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل بلدات المغير وترمسعيا وأبو فلاح ودوما شرقي رام الله.

وأشاروا إلى أن الجيش اقتحم بلدة المغير وفرض منع التجول فيها، ودفع بتعزيزات عسكرية للبلدة.

وبيّن الشهود أن الجيش يحتجز عددا من الشبّان وسط البلدة.

يأتي ذلك بعد ورود أنباء عن إطلاق نار تجاه بؤرة استيطانية شرقي رام الله، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وعادة ما تتعرّض بلدة المغير إلى اعتداءات من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وفجر الخميس، نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية اعتقل خلالها عددا من الفلسطينيين بحسب مصادر محلية.

وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و122 شهيدا، و156 ألفا و758 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 269 شخصا، بينهم 112 طفلا.