الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 28 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العاهل الأردني: الحملات الإسرائيلية في غزة والضفة تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 28 - نوفمبر - 2023 6:33 مساءً
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

A A A
طباعة المقال

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء إن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية “تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال العاهل الأردني الذي دعا مرة أخرى إلى إنهاء الحرب إن “حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك”.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي مشترطا عدم نشر هويته إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن ذلك يشمل إجراء مناقشات حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه تم تفعيل ثلاث عبوات ناسفة قرب قواته في غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

في هذا الإطار، كشفت مصادر للجزيرة أنّ جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة، شمالي قطاع غزة.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية حصول انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمالي غزة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وول ستريت
وول ستريت تفتح على انخفاض
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بسبب لافروف.. أوكرانيا ودول البلطيق تقاطع اجتماعا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أسواق الخليج المالية
بورصات الخليج تغلق على ارتفاع بدعم من زيادة أسعار النفط

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
يحيى السنوار
غزة تحت النار
ماذا قال يحيى السنوار بالعبرية لمحتجزين إسرائيليين في غزة ؟
عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
فيديو.. استعراض قوة مفاجئ للقسام خلال تسليم المحتجزين في قطاع غزة