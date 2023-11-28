العاهل الأردني: الحملات الإسرائيلية في غزة والضفة تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثلاثاء إن الحملات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعمليات العسكرية في الضفة الغربية “تتنافى مع قيم الإنسانية وحق الحياة”.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال العاهل الأردني الذي دعا مرة أخرى إلى إنهاء الحرب إن “حرمان أهل غزة من الماء والغذاء والدواء والكهرباء، جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها، واستمرارها يعني مضاعفة تدهور الوضع الإنساني هناك”.

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي مشترطا عدم نشر هويته إن مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز موجود في العاصمة القطرية الدوحة لإجراء محادثات بشأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وأضاف أن ذلك يشمل إجراء مناقشات حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة في السابع من أكتوبر\تشرين الأول.

وفي آخر المستجدات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه تم تفعيل ثلاث عبوات ناسفة قرب قواته في غزة، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

في هذا الإطار، كشفت مصادر للجزيرة أنّ جنديين إسرائيليين أصيبا في انفجار عبوة ناسفة، شمالي قطاع غزة.

بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية حصول انفجار عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية شمالي غزة.