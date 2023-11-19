العاهل الأردني: على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد إن على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع كارثة إنسانية جراء ما وصفه بأنه “حرب إسرائيل البشعة على المدنيين”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال العاهل الأردني إن على القوى العالمية أن تجبر إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان استجابتها للدعوات للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع دون انقطاع.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق من يوم الأحد 19\11\2023 إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة “قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات… يجب تنفيذها”.