الأحد 5 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 19 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العاهل الأردني: على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ 12 دقيقة
ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك الأردن عبدالله الثاني

A A A
طباعة المقال

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد إن على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع كارثة إنسانية جراء ما وصفه بأنه “حرب إسرائيل البشعة على المدنيين”.

وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال العاهل الأردني إن على القوى العالمية أن تجبر إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان استجابتها للدعوات للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع دون انقطاع.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد قال في وقت سابق من يوم الأحد 19\11\2023 إنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الهدنة الإنسانية في غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة “قرارات مجلس الأمن ليست مجرد كلمات… يجب تنفيذها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
غزة تحت النار
قطر: التحديات التي تواجه التوصل لاتفاق حول الرهائن هي أمور عملية ولوجستية فقط
قصف سيارات الإسعاف خلال العدوان الجاري على قطاع غزة
غزة تحت النار
هجوم إسرائيلي يستهدف قافلة لمنظمة أطباء بلا حدود
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الشرعية الدولية بخطر.. ونتنياهو يحذر حكومته: لا ترفضوا إدخال الوقود

الأكثر قراءة

سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من جنوب لبنان في منطقة الجليل
سيناريو الحرب مع لبنان.. في هذه الحالة قد تتخلى إيران عن حزب الله!
اللواء عباس إبراهيم
عباس إبراهيم: على اللبنانيين تحدي "حزب الله" إن أرادوا ذلك
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
نداءٌ عاجل من "الصحّة العالميّة": للاستعداد والاستجابة في لبنان