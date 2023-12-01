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العاهل الأردني في كوب28: الحرب تزيد حدة مخاطر ندرة المياه والغذاء

منذ 47 دقيقة
ملك الأردن عبدالله الثاني

ملك الأردن عبدالله الثاني

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قال العاهل الأردني الملك عبد الله الجمعة إن الحرب تجعل التهديدات المتعلقة بندرة المياه والغذاء أكثر حدة، وذلك في خطابه أمام قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) في دبي.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن تغير المناخ بمعزل عن المآسي الإنسانية في المنطقة.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في بيان الجمعة إن إسرائيل تتحمل مسؤولية “استئناف الحرب والعدوان:” على قطاع غزة “بعد رفضه طوال الليل التعاطي مع كل العروض للإفراج عن محتجزين آخرين”.

هذا وفي وقت سابق قال مصدر مطلع الجمعة إن المفاوضات القطرية المصرية مع كل من الإسرائيليين وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستمرة.

وأضاف المصدر أن الوسطاء القطريين والمصريين على اتصال مع الجانبين منذ استئناف القتال في غزة اليوم الجمعة 1\12\2023.

    المصدر :
  • رويترز

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