العراق يهدف إلى مضاعفة تدفقات النفط من إقليم كردستان العام المقبل

قال رئيس قسم السوق الأوروبية في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ريكان كريم إن العراق يهدف إلى زيادة تدفقات النفط الخام عبر خط أنابيب كركوك-جيهان الذي أعيد افتتاحه مؤخرا إلى أكثر من الضعف بحلول العام المقبل.

وتأتي إعادة فتح خط الأنابيب في ظل وفرة الإمدادات العالمية مع قيام منتجي تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج للحصول على حصة سوقية. وفي الوقت نفسه، يتعرض العراق لضغوط أمريكية لاستئناف تدفقات النفط الكردي مع سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في إطار حملة أقصى الضغوط على طهران.

وقال كريم اليوم الثلاثاء في مؤتمر في لندن إن شركة سومو تهدف إلى إنتاج ما بين 400 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026. وبلغت تدفقات خط الأنابيب 150 ألفا إلى 160 ألف برميل يوميا أمس الاثنين بعد إعادة فتحه في 27 من سبتمبر أيلول.

وأضاف كريم أن الشركات المستحقة للنفط بموجب اتفاقات سابقة للدفع المسبق مع حكومة إقليم كردستان، التي لم تعد تسوق الخام بعد تولي سومو المسؤولية، ستُعطى الأولوية في تخصيص الشحنات.

وقال مصدران في القطاع اليوم إنه تم حجز ناقلة النفط فاليسينا لتحميل 700 ألف برميل من نفط خام كردستان العراق في ميناء جيهان التركي في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن هذه ستكون أول ناقلة تحمل خام كردستان العراق منذ استئناف التدفقات من إقليم كردستان العراق شبه المستقل إلى تركيا في 27 سبتمبر أيلول.