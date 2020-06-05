خاص: الغارات الاسرائيلية استهدفت مصانع صواريخ ومخزن اموال تابع لحزب الله.. (فيديو)

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شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية ليل امس الخميس ضربات جوية على اهداف سورية في مدينة مصياف بريف حماة وسط البلاد.

ونقلت مصادر معارضة من داخل الاراضي السورية لموقع “راديو بيروت انترناشيونال” أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعا عسكريا في محيط مدينة مصياف، مسيرة الى ان الطائرات الاسرائيلية شنت هجماتها من الأجواء اللبنانية في منطقة الهرمل.

وأضافت أن الغارات أوقعت أضرارا مادية وبشرية.

وتحدثت المصادر عن سقوط ما لا يقلّ عن تسعة قتلى من حزب الله بينهم أربعة سوريّين، متوقعة بارتفاع الأعداد لوجود جرحى بحالة خطيرة.

وكشفت المصادر لموقعنا عن إن الغارات الإسرائيلية استهدفت معامل الدفاع ومركزا علميا لتصنيع صواريخ أرض أرض القصيرة المدى يقوم حزب الله بتصنيعها في الزاوي بمنطقة مصياف في ريف حماة الغربي.

واشارت المصادر الى انه اضافة لمضنع الصواريخ، هناك مخازن كبيرة ومحصنة يكدس حزب الله امواله بداخلها، الا ان الغارة دمرت المخازن بشكل كامل.