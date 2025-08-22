الغارديان ومجلة إسرائيلية: 5 من كل 6 شهداء بغزة مدنيون

أظهر تحقيق مشترك لمجلة إسرائيلية وصحيفة بريطانية أن خمسة من بين كل ستة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، كانوا من المدنيين.

وحسب التحقيق، الذي كشفت عنه مجلة “972” الإسرائيلية وصحيفة الغارديان البريطانية، فإن معدل قتل المدنيين في غزة بلغ 83%، وهو معدل متطرف ونادر في الحروب.

وأشار التحقيق، الذي استند إلى بيانات عسكرية سرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي يصنّف معظم القتلى كـ”إرهابيين” فور مقتلهم، ما يعني -وفق الرواية الإسرائيلية- أن عدد المدنيين الذين سقطوا يفوق ضعفي التقديرات المعلنة لعدد مقاتلي حركة حماس.

وفي السياق ذاته، دعا “معهد دراسات الأمن القومي” في إسرائيل إلى إعادة النظر في إستراتيجية الحكومة بغزة، بعيدا عن الخيارات المتطرفة المطروحة.

وحذر المعهد من أن استمرار الحرب يمثل خيارا أسوأ من أي بديل آخر، وأنه يجب إيقافها فورا مهما كلف الأمر.

وأشار المعهد إلى أن الحرب أوقعت إسرائيل في أزمة دولية تهدد مكانتها وتضر بعلاقاتها الخارجية، كما أرهقت الجيش وأضعفت انضباطه العملياتي بسبب الضغط.

ورأى المعهد أن احتلال أراضٍ داخل غزة أو تنفيذ مناورات عسكرية إضافية لن يؤدي إلى انهيار حركة حماس، بل قد يفتح الباب أمام حرب عصابات طويلة الأمد، وفعالة ضد الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن حماس تحولت من قوة عسكرية منظمة إلى مقاومة لا مركزية، تخوض حرب عصابات تحميها من الجيش.