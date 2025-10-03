الجمعة 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 3 أكتوبر 2025 |
الفاو: أسعار الأغذية العالمية تنخفض خلال سبتمبر

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 3 - أكتوبر - 2025 12:06 مساءً
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) الجمعة إن أسعار السلع الغذائية العالمية انخفضت في سبتمبر\أيلول متأثرة بهبوط أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا، 128.8 نقطة في سبتمبر أيلول بانخفاض عن قراءة معدلة بلغت 129.7 نقطة في أغسطس\آب.

وارتفع المؤشر 3.4 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وفي تقرير منفصل، رفعت منظمة الأغذية والزراعة توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025 إلى 2.971 مليار طن من 2.961 مليار طن كانت توقعتها الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن التقديرات الأحدث تعني زيادة 3.8 بالمئة عن إنتاج العام الماضي وتشكل أكبر صعود سنوي منذ 2013.

وعزت التعديل بالرفع إلى زيادة توقعات إنتاج القمح والذرة والأرز.

    المصدر :
  • رويترز

