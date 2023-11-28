الفصائل الفلسطينية تطالب بوقف شامل للحرب

طالبت الفصائل الفلسطينية بوقف شامل للحرب اليوم الثلاثاء، بعد الاتفاق على تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، يومين إضافيين.

وقف شامل للحرب

ففي بيان مشترك أصدرته الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه على أنها تتابع انتهاكات الهدنة المؤقتة، مطالبة بإلزام الجيش الإسرائيلي بوقفها.

ودعت إلى وقف شامل للحرب على قطاع غزة، مشددة على تقديرها للدورين المصري والقطري.

كما ناشدت القاهرة لاستقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج.

أتت هذه التطورات في حين شهد اليوم أول خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار المؤقت، حيث سمع دوي إطلاق نار وانفجارات غرب مدينة غزة، وفق ما أفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم.

لكنه لم يذكر عبر حسابه على تليغرام المزيد من التفاصيل.

4 أيام وأكثر

يذكر أن وقف النار المؤقت الذي امتد 4 أيام، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع كان أفضى إلى إطلاق سراح 68 أسيراً إسرائيلياً، فضلا عن عمال من جنسيات أخرى مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال القابعين منذ أشهر وسنوات في السجون الإسرائيلية.

كما أتاح المجال لدخول المزيد من شاحنات الإغاثة إلى القطاع المكتظ بالسكان.