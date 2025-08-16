القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف موقع قيادة إسرائيلي جنوب غزة

أكدت “كتائب القسام”، الذراع العسكري لحركة حماس، استهداف موقع “قيادة وسيطرة” للجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة، بالشراكة مع “سرايا القدس” الذراع العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”.

وقالت القسام في بيان، إن “مجاهدي القسام، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس، دكوا موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس بعدد من قذائف الهاون”.

ولم تذكر الفصائل مزيدا من التفاصيل، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الحادثة حتى الساعة 13:55 ت.غ.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة عسكرية صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات “الفصائل الفلسطينية”، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و827 شهيدا و155 ألفا و275 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.