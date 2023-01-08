القصف مستمر.. ارسال قوات شيشانية للقتال في دونباس

تواصلت الأحد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فبعد ساعات من وقف الهدنة المعلنة من طرف واحد من قبل موسكو في أوكرانيا، استأنفت القوات الروسية قصفَها بصواريخ “غراد” على نقاط عسكرية في مدينة أفديـفكا المتاخمة لدونيتسك، بحسب مع أعلنته مصادرُ محلية في المدينة.

وتزامنا، أعلن الجيش الأوكراني أن قواته الجوية والصاروخية استهدفت 26 موقعا روسيا خلال 24 ساعة، فيما قالت سلطات دونيتسك الانفصالية إن القوات الأوكرانية استخدمت صاروخ “توشكا-أو” في ضربات اليوم.

وقبلها، أعلنت سلطات زابوريجيا الموالية لموسكو عن سلسلة من انفجارات طالت منشآت عسكرية وبنية تحتية أوكرانية شمالي المقاطعة، سلطات زابوريجيا أفادت أيضا بورود أنباء عن سقوط 5 صواريخ روسية في خاركيف الأوكرانية.

هذا وتم الإعلانُ عن حالة تأهب جوية في خاركيف وبولتافا ودنيبرو-بتروفسك، من جانب آخر وردت أنباء غير رسمية عن حريق في محطة فرعية لتوليد الكهرباء في مدينة كورسك الروسية.

هذا وأعلن رمضان قاديروف، رئيسُ جمهورية الشيشان المرتبطه فدرالياً مع روسيا، عن إرسال 300 مقاتل من قوات الشيشان الخاصة المحترفين للقتال في المهام الأكثر خطوره في دونباس.

يأتي ذلك فيما أكد سيرغي كيرينكو، النائب الأول لرئيس إدارة الرئيس الروسي، أن مهام العملية الخاصة والتي حدّدها الرئيس فلاديمير بوتين، قيد الإنجاز، مبينا أنه “بالتأكيد سيكون هناك نصر”.

وقال كيرينكو للصحافيين: “المهام التي حدّدها الرئيس في العملية العسكرية الخاصة ستكون منجزة في كافة الأحوال. وسيكون النصر أكيدا”.

وكان الرئيس الروسي أصدر التعليمات بتنفيذ وقف لإطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في منطقة العملية العسكرية الخاصة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير حتى يوم 8 يناير.

من جهتها، كان رد فعل السلطات الأوكرانية سلبا على فكرة وقف إطلاق النار بالتزامن مع عيد الميلاد.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من جهته، وصف دعوة روسيا لوقف إطلاق النار بالخدعة، مؤكدا على أن القذائف الروسية أصابت باخموت ومناطق أوكرانية أخرى.

وأكد الرئيس الأوكراني على أن إعادة إحلال السلام في أوكرانيا لن تكون ممكنة إلا بعد انسحاب الجيش الروسي.