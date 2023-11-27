الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

القضاء على من في فلسطين؟

منذ 4 دقائق
عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)

عوائل فلسطينية في غزة (رويترز)

A A A
طباعة المقال

هل القضاء على حماس هو هكذا على علاته أم هو شيفرة للقضاء على الفلسطينيين وتصفية القضية؟ سؤال يتكرر كثيرًا هذه الأيام، لأسباب سياسية وحتى منطقية في ظل ما جرى بعد طوفان الأقصى.

ثم أليس في فكرة القضاء على شعب وتصفيته عبر القنابل والحرائق، تناقص صارخ مع الأسطورة المؤسسة لإسرائيل نفسها، والتي تقول أن المحرقة النازية والأفران الهتلرية لم تنهِ شعباً يهودياً بحسب روايات إسرائيل؟

أم أنها مجرد سرديات يسوقها بنيامين نتانياهو حيناً وينسفها حيناً آخر، لتبدو في المحصلة طبعاً سرديات متهافتة ومتناقضة جداً، لكن للأسف ما زالت تجد من يصفق لها خصوصاً في الغرب؟

إن حماس بدون أدنى شك مطلوب منها الكثير حيال الشرعية السياسية في فلسطين، ولكن يحق للمرء أن يستعين هنا بتصريحات مهمة أدلى بها وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي قبل أيام لـ CNN حين قال: الصراع هو من أوجد حماس وغيرها وليست حماس أو غيرها من أوجدوا الصراع والاحتلال.

بالتالي نحن أمام تحديات سببية وليست نتائجية إذا صح التعبير، فالاحتلال للأرض والتخويف للإنسان والإذلال للبشر والقصف المستمر عليه وعلى الحجر، هي كلها عوامل تسهم بصناعة فكرة العدو والرفض لممارسات العنف التي يقوم بها.

    المزيد من أخبار العالم

    البنتاغون
    البنتاغون: على ما يبدو قراصنة صوماليون وراء محاولة الاستيلاء على ناقلة نفط
    البيت الابيض
    غزة تحت النار
    البيت الأبيض يؤكد موافقة إسرائيل وحماس على تمديد الهدنة
    أنطونيو غوتيريش
    غزة تحت النار
    غوتيريش يدعو إلى هدنة إنسانية كاملة بين إسرائيل وحماس

    الأكثر قراءة

    الكرة الأرضية - تعبيرية
    "عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
    طقس لبنان
    تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
    عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
    إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية