الكابينت الإسرائيلي يجتمع للمصادقة على خطط احتلال غزة

قال مسؤول إسرائيلي إنه من المقرر أن يعقد، الأحد، المجلس الوزاري المصغر “الكابينت”، جلسة للمصادقة على الخطط العسكرية لاحتلال مدينة غزة.

وأوضح المسؤول في تصريحات لصحيفة “معاريف” أن جدول الأعمال لا يتضمن مناقشة صفقة المحتجزين وإنما فقط الخطط العسكرية.

كما نقلت “معاريف” عن مسؤول إسرائيلي القول، إنه “لا مؤشرات على استعداد حماس للحديث عن شروط إنهاء الحرب”.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الكابينت سيبحث في الاجتماع أيضاً فرض السيادة على الضفة الغربية، وذلك رداً على موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقعة الشهر المقبل.

ميدانياً، أفادت مصادر طبية بمقتل أكثر من 85 فلسطينياً جراء غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من غزة منذ فجر أمس.

وتركزت الاستهدافات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية على حي الرمال ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة وجباليا شمالي القطاع.

وكان مصدر فلسطيني قد أفاد لـ”العربية” بمقتل “أبو عبيدة”، الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، وذلك خلال قصف إسرائيلي استهدف شقة كان بداخلها في قطاع غزة.

وأضاف المصدر الفلسطيني أن القصف الإسرائيلي أدى لمقتل كل من كان موجوداً بالشقة، كما أشاروا إلى أن أفراداً من عائلة “أبو عبيدة” وقيادات في كتائب القسام أكدوا مقتله بعد معاينة الجثة.

وأعلنت الأمم المتحدة حالة المجاعة في غزة في أغسطس (آب).

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصاً، وفق تعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 63,300 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفق آخر أرقام وزارة الصحة في غزة.