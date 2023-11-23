الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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الكارثة لم تبدأ بعد.. فاتورة الحرب في إسرائيل ستصل 48 مليار دولار!

منذ 3 دقائق
الشيكل الإسرائيلي

الشيكل الإسرائيلي

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توقعت شركة استشارات مالية في إسرائيل، اليوم الخميس، أن الحرب على قطاع غزة قد تكلف الاقتصاد الإسرائيلي 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل.

وقالت “ليدر كابيتال ماركتس” -في تقرير- إنه من المرجح أن تتحمل إسرائيل ثلثي التكاليف الإجمالية للحرب، في حين تدفع الولايات المتحدة الباقي على شكل مساعدات عسكرية.

ويعد هذا التقدير (48 مليار دولار) أقل من تقديرات سابقة، منها إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي (حكومي) -في تقرير قبل أيام- أن كلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل ربما تبلغ 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية أن تكلف الحرب الاقتصاد 270 مليون دولار يوميا، مشيرة إلى أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.

وتعني أرقام “ليدر كابيتال ماركتس” أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى الاقتراض مجددا لشق طريقها خلال “أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن”، بحسب وصف وكالة بلومبيرغ الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية قوله: “نمضي قدما في سيناريو الحالة الأساسية الذي يشير إلى عدة أشهر من القتال وعملنا مصدات إضافية.. نحن قادرون على تمويل الدولة”.

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