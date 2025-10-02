الكرملين: إمداد أمريكا لأوكرانيا بصواريخ توماهوك تصعيد خطير يستوجب ردا

قال الكرملين اليوم الخميس إنه ستكون هناك جولة جديدة من التصعيد الخطير بين روسيا والغرب، في حالة تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ توماهوك لشن هجمات في العمق الروسي.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا اطلعت على التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس مثل هذه الخطوة، مضيفا أنه سيكون هناك رد روسي إذا حدث ذلك.

وقال بيسكوف لمراسل الكرملين بافل زاروبين “إذا حدث هذا، فسوف يثير جولة توتر جديدة (بدرجة) خطيرة، وسيترتب عليه رد مناسب من الجانب الروسي”.

وأضاف بيسكوف “لكن من ناحية أخرى، يبقى من الواضح أيضا أنه… لا يمكن لأي سلاح أن يغير مسار الأحداث بشكل جذري”.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، أن الولايات المتحدة تدرس نقل صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا. إلا أنه لم يُتخذ أي قرار في واشنطن، بهذا الشأن، بعد.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، طلب فلاديمير زيلينسكي من الرئيس دونالد ترامب هذه الصواريخ خلال لقائهما في نيويورك في 24 سبتمبر/أيلول.

وبشأن تزويد واشنطن لكييف بالمعلومات الاستخباراتية، قال بيسكوف إن “البنية التحتية لواشنطن، وحلف شمال الأطلسي منخرطة بوضوح في جمع هذه المعلومات ونقلها”.

وجاءت تصريحات بيسكوف رداً على تصريحات مسؤولين أميركيين قالوا الأربعاء، لـ”وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن هجمات صاروخية بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للطاقة داخل روسيا.

وأوضح المسؤولون أن ترامب وافق مؤخراً على السماح لأجهزة الاستخبارات ووزارة الدفاع “البنتاجون” بدعم كييف في هذه الضربات، فيما تطلب واشنطن من حلفائها في حلف شمال الأطلسي “الناتو” تقديم دعم مماثل.

وبينما قدمت واشنطن مساعدات سابقة لعمليات أوكرانية بطائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى، فإن مشاركة الاستخبارات الأميركية ستتيح لكييف ضرب مصافي نفط وأنابيب وخطوط طاقة ومحطات توليد بعيدة عن حدودها، بهدف حرمان الكرملين من العائدات والموارد النفطية اللازمة لمواصلة الحرب.

ووصف بيسكوف النقاشات الأوروبية بشأن مصادرة الأصول الروسية بأنها تشبه سلوك “عصابة” يتقاسم أفرادها الأدوار بين السرقة والحراسة، مشدداً على أن أي مصادرة محتملة “لن تمر دون رد من موسكو”.

وقال إن “روسيا سترد بحماية مصالحها بحزم، وبضمان محاسبة المتورطين في هذه الخطوات غير القانونية”.