الخميس 10 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 2 أكتوبر 2025
الكرملين: لم نقترب من السلام بعد قمة ألاسكا

منذ 30 ثانية
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس إن العالم لم يقترب من السلام، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

وأضاف بيسكوف أن أوروبا تشجع أوكرانيا على التخلي عن المفاوضات من أجل مواصلة الحرب مع روسيا.

القمة في ألاسكا

وفي وقت سابق أجرى الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين مباحثات لمدة 3 ساعات في اجتماع قمة بولاية ألاسكا الأميركية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة، قال بوتين إن المحادثات كانت “مفيدة ومفصلة” وجرت في “أجواء بناءة”، مشددا على أن الحل في أوكرانيا “يجب أن يكون مستداما ويأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا الأمنية”.

من جانبه، قال ترامب “حققنا بالفعل تقدما كبيرا”، لكنه أوضح أن “هناك نقاطا لم نتمكن من تجاوزها”، من دون الخوض في التفاصيل. وأشار إلى أن الشراكة الاستثمارية بين الولايات المتحدة وروسيا تحمل الكثير من الإمكانيات.

ولاحقا، في تصريحات لقناة فوكس نيوز، قال الرئيس الأميركي إن الاجتماع كان “جيدا للغاية”، و”نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، وعلى أوكرانيا أن توافق عليه”.

وتابع “تفاوضنا على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتدابير الأمنية وتبادل الأراضي”، وأضاف “نصيحتي لزيلينسكي (الرئيس الأوكراني) أن يعقد صفقة”.

    المصدر :
  • رويترز

