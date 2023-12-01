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الكرملين: نواصل الجهود لإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في قطاع غزة

منذ 54 دقيقة
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين الجمعة إنه يواصل جهوده لإطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تدير قطاع غزة.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه كان من الأنسب تمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس نظرا لحجم المعاناة في القطاع.

وفيما قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان الجمعة إن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الإسرائيليين والفلسطينيين “بهدف العودة إلى حالة الهدنة”.

وقال البيان إن “استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة”.

    المصدر :
  • رويترز

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