الكويت تبيع سندات بقيمة 11.25 مليار دولار على ثلاث شرائح

ذكرت خدمة (آي.إف.آر) لأخبار أدوات الدخل الثابت أن الكويت باعت سندات قيمتها 11.25 مليار دولار على ثلاث شرائح، اليوم الثلاثاء، وسط طلب قوي على الطرح، في أول إصدار من نوعه منذ ثماني سنوات.

وطرحت الكويت شريحة لأجل ثلاث سنوات قيمتها 3.25 مليار دولار بعائد 40 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وشريحة أخرى لأجل خمس سنوات بثلاثة مليارات دولار بالعائد نفسه فوق المعيار ذاته وشريحة ثلاثة لأجل 10 سنوات بخمسة مليارات بعائد 50 نقطة أساس.

وجرى تقليص العائد عند الطرح بسبب الإقبال القوي للمستثمرين على الصفقة، والتي اجتذبت طلبات بأكثر من 23 مليار دولار.

    المصدر :
  • رويترز

