الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
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اللعب على حبال التصريحات في إسرائيل

منذ 31 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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التصريحات التي أطلقها نتنياهو و بقية المسؤولين في مجلس حربه وحكومته بداية عملية طوفان الأقصى كانت ترتكز على مبدأ القضاء على حركة حماس نهائياً.

لكننا اليوم بتنا نسمع وتيرة جديدة من التصريحات التي تتحدث عن القضاء على قدرات حماس، و ما بين مصطلح “القضاء على حماس” ومصطلح “القضاء على قدرات حماس”، يقف الإعلام على مفترق طرق لفهم الواقع الذي فرض نفسه.

و لأن المستقبل القريب لا يعطي مؤشراً منطقياً على نجاح إسرائيل في عمليتها البرية العسكرية، اللهم إلا في استهداف المدنيين العزل و قصف البيوت و المنشآت المدنية والصحية فقط.

و على هذا الأساس تتشكل مواقف جديدة يبنى عليها، بل وتخلق جدلاً واسعاً داخل المنظومة الحكومية نفسها لوزراء الإحتلال الذين لا يخفون تضارب تصريحاتهم وهجومهم على نتنياهو شخصياً.

وقد تكون هناك خلافات بين المعسكرات الحزبية داخل الكنيست نفسه، لكن هذا ليس بالأمر الجديد، لأن الضفة الغربية تطل برأسها في ظل الهدنة، كطرف أصيل في هذه القضية التي لا يمكن لأحد أن ينهي تبعاتها بحل عسكري بربري.

ومن الأهمية بمكان التوقف عند مقولة “النزول من الشجرة” و هو مصطلح آخر يعتمده بعض منتقدي نتنياهو، في دلالة على تراجعه رويداً رويداً عن أهداف عمليته العسكرية، لأن اللعب على حبال التصريحات الآن هو سيد المشهد في إسرائيل.

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