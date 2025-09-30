المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يسجل أفضل أداء شهري منذ مايو

عوضت الأسهم الأوروبية انخفاضها في وقت سابق من الجلسة لتغلق على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، وحدت أسهم الطاقة من المكاسب الأوسع نطاقا، وذلك في وقت يقيم فيه المستثمرون التأثير المحتمل للإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة على الأسواق المالية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.5 بالمئة، في ثالث جلسة على التوالي من المكاسب. وسجل المؤشر ارتفاعا فصليا وللشهر الثالث، وهو أفضل أداء له منذ مايو أيار. وسجل المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن مستوى قياسيا مرتفعا خلال اليوم.

وارتفعت معظم القطاعات إذ صعدت أسهم وسائل الإعلام 1.2 بالمئة وأسهم التجزئة 1.1 بالمئة. وقدمت أسهم القطاع الصناعي وأسهم الرعاية الصحية أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

على الجانب الآخر، انخفضت أسهم النفط والغاز 1.6 بالمئة، مسجلة أكبر تراجع لها في يوم واحد منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ويتوقع المستثمرون قرارا من تحالف أوبك+ الأسبوع المقبل بزيادة الإمدادات، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط.

وانخفض سهما شركتي توتال إنرجي الفرنسية وبي‭‭‭‭‭‭‭‭.‬‬‬‬‬‬‬‬بي البريطانية بأكثر من واحد بالمئة لكل منهما.

وشملت القطاعات المتراجعة الأخرى قطاع السيارات وقطع الغيار بانخفاض بلغ 0.4 بالمئة، وأسهم السفر والترفيه التي نزلت 0.3 بالمئة.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أمس الاثنين إن الإغلاق الحكومي مرجح في ظل تعثر محادثات الميزانية مع المشرعين من الحزب الديمقراطي. وربما يؤدي ذلك إلى تأخير صدور بيانات الوظائف المهمة، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد. ومن المقرر صدور هذه البيانات في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وكانت الأسواق تترقب عن كثب بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، والتي أظهرت تراجعا تدريجيا، مما دفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى خفض أسعار الفائدة.

وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في إكس.تي.بي “ربما يؤدي تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية هذا الأسبوع إلى بعض التقلبات إذ يعتبر هذا التقرير آخر المؤشرات قبل خفض سعر الفائدة في أكتوبر من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وأضافت “مع ذلك، لا نعتقد أن ذلك سيعرقل خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل”.