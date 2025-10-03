المؤشر نيكي يغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق

لوحة تسعير الأسهم تظهر متوسط سعر سهم نيكي خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان، 2 يوليو 2025. رويترز

ارتفع المؤشر نيكي الياباني ليغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة في وقت هيمنت فيه الحماسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على السوق مما دفع أسهم شركات الرقائق لتسجيل ارتفاعات قوية.

واختتم المؤشر نيكي، المدرج عليه عدد كبير من شركات التكنولوجيا، الجلسة بارتفاع 1.9 بالمئة مسجلا 45769.50 نقطة متخطيا بذلك المستوى القياسي الذي بلغه يوم الخميس من الأسبوع الماضي بنحو 15 نقطة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.4 بالمئة.

وجاءت المكاسب على الرغم من ترقب حدث قد يهز الأسواق في مطلع الأسبوع إذ من المقرر أن ينتخب الحزب الديمقراطي الحر، وهو الحزب الحاكم، زعيما غدا السبت سيتولى فيما يبدو منصب رئيس الوزراء الجديد.

ويعتبر شينجيرو كويزومي المرشح الأوفر حظا الذي يرجح أن يواصل السير على ذات النهج والسياسات أما منافسته ساناي تاكايتشي فتعتبر من السياسيين الذين يميلون للتيسير النقدي والمالي.

وقال ماكي سوادا المحلل الاستراتيجي في نومورا “إذا فازت تاكايتشي فسيشهد يوم الاثنين صعودا في الأسهم وارتفاعا في عوائد السندات وتراجعا للين… لكن أيا كان من سيفوز من المتوقع تنفيذ درجة ما من التيسير النقدي”.

وقفز سهم هيتاشي 10.3 بالمئة ليصبح بذلك السهم الأفضل أداء على نيكي اليوم الجمعة مدفوعا بتقرير نشرته وسائل إعلام عن شراكة مع أوبن إيه.آي صاحبة تشات جي.بي.تي التي تقدر قيمتها السوقية الآن بنحو 500 مليار دولار.

أما الأسهم الأكثر ربحا بالنقاط على المؤشر فهي أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، وهي من مزودي إنفيديا، وصعد سهمها 4.3 بالمئة ومجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة التي ارتفع سهمها 3.6 بالمئة وطوكيو إلكترون التي تصنع معدات تصنيع الرقائق بنسبة 2.3 بالمئة.

وخلال الليل، ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية أيضا ودفعت وول ستريت لمستويات ارتفاع غير مسبوقة.

ومن بين 225 سهما مدرجة على المؤشر نيكي، ارتفع 181 وهبط 43 واستقر سهم واحد.

وحظيت الأسهم اليابانية بدعم إضافي بسبب تراجع الين الذي يزيد من قيمة العائدات في الخارج للشركات اليابانية الكبرى التي تصدر منتجاتها. وهبط الين لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار اليوم الجمعة.