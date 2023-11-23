المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أمامنا أيام صعبة من الألم والفرح

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن أمام إسرائيل أياما صعبة من الألم والفرح، متهما حركة حماس بمحاولة استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية.

وأضاف أن كل وحدات الجيش الإسرائيلي تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى وتستعد للمراحل التالية من الحرب، وستهاجم بقوة وترد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن سلسلة عمليات قام بها مقاتلو الكتائب خلال الأيام الماضية، نتج عنها استهداف 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان و33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

وأكد أبو عبيدة أن كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة، لافتاً إلى أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.

مؤكداً جهوزية الكتائب للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

وفيما يخص الهدنة وصفقة التبادل المقرر البدء بها غداً الجمعة، أشار أبو عبيدة إلى أن ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.