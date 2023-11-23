الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أمامنا أيام صعبة من الألم والفرح

منذ 12 دقيقة
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن أمام إسرائيل أياما صعبة من الألم والفرح، متهما حركة حماس بمحاولة استغلال الصفقة وأيام التهدئة لنشر المعلومات الكاذبة والحرب النفسية.

وأضاف أن كل وحدات الجيش الإسرائيلي تعمل على إتمام صفقة تبادل الأسرى وتستعد للمراحل التالية من الحرب، وستهاجم بقوة وترد على مصادر إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان.

من جهته، أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن سلسلة عمليات قام بها مقاتلو الكتائب خلال الأيام الماضية، نتج عنها استهداف 335 آلية صهيونية منذ بدء العدوان و33 آلية صهيونية في آخر 72 ساعة.

وأكد أبو عبيدة أن كل المؤشرات التي يراها مجاهدونا في الميدان تقول إن جنود العدو ليسوا جاهزين للمعركة، لافتاً إلى أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي.

مؤكداً جهوزية الكتائب للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان.

وفيما يخص الهدنة وصفقة التبادل المقرر البدء بها غداً الجمعة، أشار أبو عبيدة إلى أن ما قبل به العدو في الهدنة المؤقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا.

    المزيد من أخبار العالم

    بنيامين نتنياهو
    غزة تحت النار
    نتنياهو: لن يكون هناك سلام مع الدول العربية دون القضاء على حماس!
    أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام
    غزة تحت النار
    أبو عبيدة: خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية لم تبدأ حتى الآن!
    الشيكل الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    الكارثة لم تبدأ بعد.. فاتورة الحرب في إسرائيل ستصل 48 مليار دولار!

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    حدث خطير في بيت ياحون.. استشهاد مجموعة قيادية في حزب الله من بينهم نجل "محمد رعد"
    إيهود باراك
    غزة تحت النار
    فيديو صادم لإيهود باراك: إسرائيل هي التي "بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء"
    السيارة المستهدفة في بلدة الشعيتية جنوب صور
    "حماس" تنعى قياديًا في جنوب لبنان.. و3 شهداء من طرابلس بغارة للاحتلال