المرصد الأورومتوسطي: استهداف الصحفيين في غزة جريمة متعمدة ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن استهداف الصحفيين وفرق الإنقاذ في مجمع ناصر الطبي يمثل “جريمة مركبة” ومصيدة محسوبة تهدف إلى إسكات الشهود على الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح المرصد أن فريقه الميداني رصد تحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق مجمع ناصر قبل تنفيذ الهجوم، مشيراً إلى أن الضربة لم تكن عشوائية بل متعمدة ونفذت بتوجيه استخباري دقيق.

وأكد أن هذا النمط من الاستهداف لا يعد حادثاً منفرداً، بل سياسة إسرائيلية متكررة وموثقة في مواقع متعددة، ما يعكس تعمداً واضحاً في ملاحقة الصحفيين ومنعهم من أداء رسالتهم.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 244، وذلك بعد استشهاد أربعة صحفيين جراء استهداف مستشفى ناصر.

وأكد المكتب في بيان له إدانته الشديدة لاستهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، مشدداً على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحرية الصحافة.

ودعا المكتب الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب إلى إدانة هذه الجرائم، وحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الأفعال الوحشية في قطاع غزة.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الصحفية الدولية بالتحرك لإدانة جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة حماية العاملين في مجال الإعلام من الاستهداف المباشر.