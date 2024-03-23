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المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم طبيبا فلسطينيا داخل مجمع الشفاء الطبي

منذ 18 ثانية
مدخل مشفى الشفاء شمال غزة

مدخل مشفى الشفاء شمال غزة

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كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الطبيب محمد زاهر النونو، الذي يعمل في مستشفى الشفاء بغزة، بعد رفضه مغادرة المستشفى وإصراره على مواصلة علاج الجرحى.

ويُذكر أن الطبيب “النونو” هو شقيق المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو.

الطبيب محمد زاهر النونو

الطبيب محمد زاهر النونو

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أعدمت عشرات الفلسطينيين في محيط مستشفى الشفاء، في إطار سلسلة جرائم جديدة بحق المدنيين العزل.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب هذه المجازر حيث أعلن أنه حتى يوم أمس الجمعة قتل ما لا يقل عن 150 فلسطينيًا في مستشفى الشفاء والمناطق المحيطة به، بينهم جرحى ونازحون.

ووثّق المرصد الأورومتوسطي شهادات “مروعة” عن إعدام الاحتلال لعدد من المرضى والنازحين داخل المستشفى، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية والصحفيين والنازحين والتنكيل بهم، واقتيادهم “عُراة” إلى أماكن مجهولة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم السادس على التوالي، اقتحام “مستشفى الشفاء” الذي يضم أكثر من 7 آلاف مريض ونازح؛ وينفذ حملة قتل واعتقالات واسعة في صفوف النازحين داخل المستشفى ويقصف المنازل المحيطة به ما خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

    المصدر :
  • وكالات

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