المغرب يخطّط لإطلاق مشروع زراعي في الصحراء الغربية

يعمل المغرب على اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح.

ووفقًا لمناقصة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية الجمعة، يسعى المشروع لتحويل 52 كيلومترا مربعًا من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف.

ومن المتوقّع أن تموّل الدولة المشروع بنسبة 77 بالمئة، في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الغربية، بما يتضمن تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا من أراضيه بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لاستقلال المنطقة.

وتمت الموافقة العام الماضي على محطة تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح، في إطار سلسلة أوسع نطاقًا من المشروعات التي تهدف لمواجهة شح المياه الذي يلحق أضرارًا بالناتج الزراعي المغربي.