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المفاوضات تتعثر.. هل تتجه إسرائيل لخيار عسكري كامل في غزة؟

منذ 20 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)

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صرح مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه إذا تخلت الولايات المتحدة وإسرائيل عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق “مرحلي” مع حركة حماس في غزة، فإن الأمر سيتطلب “وقتاً طويلاً” للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح كل المحتجَزين مقابل إنهاء الحرب.

وقال المسؤول إن المحادثات متوقفة وتواجه جموداً منذ أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من الدوحة، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

إلى ذلك أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق المطروح للتفاوض حالياً ينص على الإفراج عن 28 محتجزاً، من أصل 50، خلال الهدنة المقترح أن تستمر لمدة شهرين، على أن يجري إطلاق سراح الباقين إذا توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق خلال الشهرين بشأن وقف دائم للنار.

“شكوك حول إمكانية استئناف المفاوضات”
من جهتها نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصدر قوله إن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بـ”احتلال غزة”، أو فيما يتعلق بسير القتال إذا لم يجر التوصل لاتفاق مع حماس.

كما أضاف المصدر أن الشكوك تُخيّم على إمكانية استئناف المفاوضات حالياً بشأن وقف النار في غزة.

“خلال الأيام المقبلة”
من جهته أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أنه سيعرف، خلال أيام، إن كان التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ما زال ممكناً، وإلا فإن القتال سيستمر، حسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان الجمعة.

وقال زامير خلال جولة ميدانية: “أعتقد أننا سنعرف، خلال الأيام المقبلة، إن كنا سنتوصل إلى اتفاق جزئي لإطلاق سراح الرهائن”، مردفاً: “إذا لم يجرِ ذلك فسيستمر القتال بلا هوادة”.

يأتي ذلك بعد أن انتهت المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً واتفاق إطلاق سراح الرهائن الأسبوع الماضي دون تحقيق انفراجة.

    المصدر :
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