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المفوض السامي لحقوق الإنسان: انهيار الهدنة في غزة "أمر كارثي"

منذ 5 دقائق
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

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وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس بأنه “أمر كارثي” وحث جميع الأطراف على ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال تورك في بيان إن “استئناف الأعمال القتالية في غزة أمر كارثي.

“أحث جميع الأطراف والدول التي لها تأثير على مضاعفة الجهود، على الفور، لضمان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وحقوق الإنسان”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة قد قال، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب غوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي إكس “يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة”.

“العودة إلى الأعمال القتالية تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار لأسباب إنسانية”.

وفي السياق نفسه دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجمعة إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة، واصفة التقاعس عن ذلك بأنه “موافقة على قتل الأطفال”.

وفي أعقاب انتهاء هدنة استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، قال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف للصحفيين عبر رابط فيديو من غزة “يجب تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار”.

وأضاف “التقاعس في جوهره موافقة على قتل الأطفال”.

    المصدر :
  • رويترز

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