المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: مخطط اجتياح مدينة غزة ينذر بكارثة غير مسبوقة

أب فلسطيني يبكي على جثة ابنه الذي استشهد في غارة إسرائيلية، وفقاً للمسعفين، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 24 أغسطس 2025. رويترز

أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، بأشد العبارات مخططات الجيش الإسرائيلي باجتياح مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من 1.3 مليون إنسان، بينهم ما يزيد على 500 ألف طفل، محذرا من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

واعتبر المكتب في بيان، أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا، وتهديدا مباشرا لحياة مئات آلاف المدنيين.

جريمة حرب

وقال المكتب، إن أي اجتياح لمدينة غزة سيشكل جريمة حرب كبرى، خاصة في ظل التدمير الممنهج للمنظومة الصحية في محافظتي غزة والشمال، وتوقف المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها؛ ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويعرض آلاف الأرواح للخطر.

وحذر من أن هذه التهديدات تكشف نية مبيّتة لارتكاب عمليات قتل جماعي وتهجير قسري.

كما أدان المكتب مخططات تدمير وطرد المنظومة الصحية من مدينة غزة، مؤكدًا أن “المستشفى الأوروبي ليس بديلاً عن مستشفيات شمال القطاع”. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر المنظومة الصحية في غزة والشمال؛ ما أدى لتعطّل المستشفيات عن العمل بكامل طاقتها.

المنظومة الصحية

وأعرب المكتب عن رفضه القطعي لأي خطوة لنقل المستشفيات أو إفراغ مدينة غزة من خدماتها الصحية، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتعزيز المنظومة الصحية وتجهيز مستشفيات غزة لتقديم الرعاية لكل المرضى والمصابين.

وأردف “أن المستشفى الأوروبي، لا يمكن أن يكون بديلاً عن مستشفيات الشمال؛ إذ يحتاج لأكثر من 6 أشهر من العمل المتواصل لإعادة تأهيله بعد تدميره، بما يشمل البنية التحتية والمعدات والكادر الطبي”.

واعتبر البيان أن استهداف المنظومة الصحية يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتطلب تحركاً فورياً لحماية المدنيين.

وطالب الإعلام الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية كافة بالوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والدولية والتحرك العاجل والفوري لردع الجيش الإسرائيلي ووقف جرائمه، وحماية المدنيين، وضمان بقاء المنظومة الصحية فاعلة داخل المدينة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد. وخلفت الإبادة أكثر من 62 ألف شهيد و157 ألف مصاب.