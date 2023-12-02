السبت 18 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 2 ديسمبر 2023 |
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"الموساد" يعلن سحب فريقه من قطر بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة

منذ 31 ثانية
مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع

مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد بارنياع

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أعلن الموساد أن رئيس الجهاز، دافيد برنياع، أصدر تعليمات لفريقه المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، بالعودة إلى “إسرائيل”، وذلك “بعد تعثر المفاوضات” الرامية للتهدئة في قطاع غزة، مؤكدا أن ذلك جاء “بتوجيه من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو”.

وقال الموساد، في بيان رسمي، أن حركة حماس “لم تقم بتنفيذ الجزء الخاص بها من الاتفاق الذي تضمن إطلاق سراح جميع الأطفال والنساء وفق القائمة التي قُدمت إلى حماس ووافقت عليها”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس الموساد يشكر رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووزير المخابرات المصري ورئيس وزراء قطر على شراكتهم في جهود الوساطة الجبارة التي أدت إلى إطلاق سراح 84 طفلا وامرأة من قطاع غزة بالإضافة إلى 24 أجنبيا”.

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