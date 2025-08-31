الناشطة غريتا تونبري تنضم لأسطول مساعدات لكسر الحصار عن غزة

انضمت الناشطة في العمل المناخي غريتا تونبري إلى أسطول من السفن المحملة بالمساعدات إلى غزة في أثناء إبحارها من برشلونة اليوم الأحد بهدف كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل وتسليم شحنات من الغذاء والإمدادات الإنسانية الأخرى إلى القطاع المحاصر.

وتجمع آلاف المؤيدين في ميناء برشلونة لتوديع السفن ولوّح كثيرون منهم بالأعلام الفلسطينية مرددين هتافات مثل “فلسطين حرة” و”هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية”.

وقالت تونبري للمحتشدين قبل انطلاق الأسطول الذي ضم عشرات السفن والذي من المقرر أن تنضم إليه سفن أخرى على طول الطريق “إنها مهمة تهدف إلى الوقوف في وجه النظام الدولي الذي يتسم بالعنف البالغ ويتعامل مع الأوضاع كأنها طبيعية ولا يطبق القانون الدولي”.

وكانت الناشطة السويدية حاولت دون جدوى كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل منذ فترة طويلة على غزة، حين أبحرت في يونيو حزيران مع ناشطين آخرين إلى القطاع. واستولت القوات الإسرائيلية على سفينة المساعدات الصغيرة التي كانوا على متنها ورحّلتهم من إسرائيل.

وتزعم إسرائيل أن الحصار المفروض منذ عام 2007 ضروري لمنع تهريب الأسلحة إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفت محاولات كسره، ومنها محاولة تونبري في يونيو جزيران، بأنها دعاية لدعم حماس.