النفط يتراجع عند التسوية وسط توقع فائض في المعروض جراء خطط أوبك+

رافعة لضخ النفط الخام على منصة حفر في حوض بيرميان في مقاطعة لوفنغ، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019. رويترز

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، اليوم الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين لفائض محتمل في المعروض وسط توقعات بزيادة أكبر في إنتاج أوبك+ الشهر المقبل، إلى جانب استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني، التي انتهى تداولها الثلاثاء، 95 سنتا أو 1.4 بالمئة لتسجل 67.02 دولار للبرميل، بينما استقر عقد ديسمبر كانون الأول –الأكثر تداولا– عند 66.03 دولار.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.08 دولار أو 1.7 بالمئة ليبلغ عند التسوية 62.37 دولار للبرميل.

وكان خاما برنت وغرب تكساس سجلا أمس الاثنين انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية، وهو أكبر هبوط يومي منذ الأول من أغسطس آب.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+ قد يقرر في اجتماعه يوم الأحد المقبل تسريع وتيرة زيادة الإنتاج لشهر نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالزيادة المحدودة البالغة 137 ألف برميل يوميا والتي تم اعتمادها لشهر أكتوبر تشرين الأول، وذلك مع سعي السعودية القائد الفعلي للتحالف إلى استعادة حصتها السوقية.

وأشار مصدران إلى أن ثمانية أعضاء من أوبك+ قد يرفعون إنتاجهم في نوفمبر تشرين الثاني بما يتراوح بين 274 ألفا و411 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف الزيادة السابقة.

وقال مصدر ثالث إن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.

وكانت وكالة بلومبرج أفادت في وقت سابق اليوم بأن التحالف يدرس تسريع الزيادات بمقدار نصف مليون برميل يوميا.

من جهتها نفت أوبك في منشور على منصة إكس التقارير التي تحدثت عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا ووصفتها بأنها غير دقيقة ومضللة.

وفي سياق آخر، حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح للسلام في غزة تدعمه الولايات المتحدة، لكن موقف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لا يزال غير مؤكد.

وفي السيناريو المثالي، قال المحلل في بي.في.إم تاماس فارجا إن حركة الملاحة عبر قناة السويس ستعود إلى طبيعتها بعد التوصل إلى اتفاق سلام في غزة، مما سيزيل جزءا كبيرا من علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وزاد الخطر المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية مخاوف بشأن الطلب وفقا لمحللي بنك إيه.إن.زد في مذكرة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم الثلاثاء أن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى أعلى مستوى شهري له عند 13.64 مليون برميل يوميا في يوليو تموز، بزيادة قدرها 109 آلاف برميل يوميا عن الرقم القياسي السابق المسجل في يونيو حزيران.

وأفادت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، بأن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام تراجعت 3.67 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول.

وقالت المصادر إن مخزونات البنزين ارتفعت 1.3 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير ثلاثة ملايين برميل مقارنة بالأسبوع الماضي.