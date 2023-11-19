الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 31 من الخدج بالتنسيق مع الأمم المتحدة من الشفاء

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقم إسعاف تابعة له تمكنت الأحد بالتنسيق من منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من إجلاء 31 من الخدج في مستشفى الشفاء في غزة.

وأضاف في منشور على صفحته على فيسبوك أنه جرى نقل المبتسرين إلى جنوب قطاع غزة “تمهيدا لنقلهم إلى مستشفى الإمارات في رفح”.

وفي آخر المستجدات أكد مراسل العربية اليوم الاحد 19\11\2023 أن القوات الإسرائيلية لا تزال تحاصر المستشفى، كما أضاف أن عدد من عناصر الجيش الإسرائيلي ما زالوا داخل المجمع.

فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 120 جريحاً بقوا مع الأطفال الخدج داخل الصرح الطبي الكبير. وأكدت أنها على اتصال مع الصليب الأحمر بشأنهم، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت الصحة العالمية قدرت أن ما يقارب 2300 شخص، ما زالوا عالقين في المجمع الطبي

وأعلنت المنظمة التابعة للأمم المتحدة بوقت متأخر مساء أمس السبت 18\11\2023 أنها قادت بعثة تقييم إلى المستشفى الذي أصبح منذ أيام محور العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع المحاصر

وأوضحت أن فريق التقييم توجه إلى المجمع بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلائه.

لكن هذا الفريق لم يمضِ سوى ساعة واحدة داخل المستشفى بسبب الوضع الأمني. ووصفه بأنه “منطقة موت”، مؤكدا أن الوضع فيه “يائس”.

كما شددت الصحة العالمية على أنها تعمل مع شركائها على “وضع خطط عاجلة للإجلاء الفوري للمرضى المتبقين والموظفين وعائلاتهم”، مشيرة إلى أنهم 291 مريضاً و25 عاملا صحيا.

إلى ذلك، أشارت إلى أن “آثار القصف وإطلاق النار كانت واضحة، كما لفتت إلى أن الفريق رأى مقبرة جماعية عند مدخل المستشفى، وقيل له إن أكثر من 80 شخصا دفنوا هناك”.