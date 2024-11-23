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الهند تعارض اتفاق تمويل المناخ في كوب29 بعد اعتماده

منذ 33 دقيقة
علم الهند

علم الهند

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اعترضت الهند بشدة على اتفاق تمويل المناخ الذي تم الاتفاق عليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) يوم السبت، ولكن اعتراضها جاء بعد الموافقة على الاتفاق رسميا بالإجماع.

وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة “يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا، لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعا. ولذلك، فإننا نعارض تبني هذه الوثيقة”.

في حين، اتفقت الدول اليوم الأحد على هدف تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار لمساعدة الدول الأكثر فقرا على مواجهة آثار تغير المناخ، وفقا لاتفاق صعب تم التوصل إليه في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) في باكو بأذربيجان.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتقدمة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.

    المصدر :
  • رويترز

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