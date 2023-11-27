الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
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الوزير القطرية لولوة الخاطر لسكان غزة: أعدتم لنا إنسانيتنا التي سُلِبت منا

منذ 44 دقيقة
وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر

وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر

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خاطبت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أهالي قطاع غزة بالقول “أقول لكم أننا وكل أحرار العالم معكم.. والحق والإنسانية معكم.. والله جلّ في علاه معكم .. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بإذن الله”.

وأضافت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في منصة إكس:

وأضافت “وأيم الله يا أهل غزة لقد أحييتم الموات، وأيقظتم إنسانية العالم بعد سبات. قبلكم كانت كل الكلمات جوفاء، وكل الحكايا مكررة، وكل معاركنا اليومية تافهة، وكل الخطابات والبيانات لا معنى لها (…) ثم جاءت غزة لتعيد ترتيب أولويات هذا العالم، ولا أبالغ إذا قلت: إنكم اليوم تعيدون لنا جميعا إنسانيتنا التي سلبت منا أو ربما نسيناها”.

وأكدت أن سكان القطاع هم اليوم من يدفعون الثمن؛ “ثمن فضح ازدواجية المعايير، ثمن كسر آلة الاحتلال المتغطرسة، ثمن المنافحة عن مقدسات مليارات من المسلمين والمسيحيين حول العالم”.

وكانت لولوة الخاطر قد وصلت أمس الأحد، إلى قطاع غزة، ضمن وفد دبلوماسي قطري، للإشراف على عملية إدخال وإيصال حزمة مساعدات قطرية إضافية للشعب الفلسطيني.

وتعدّ زيارتها إلى قطاع غزة هي الأولى لمسؤول عربي رفيع، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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