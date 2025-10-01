الولايات المتحدة تدخل مرحلة الإغلاق الحكومي نتيجة استمرار الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين

أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل إلى اتفاق تمويل، في ظل انقسامات عميقة بين الجمهوريين والديمقراطيين. ويعد هذا الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981، مع تحذيرات من تأثيره على إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر، حركة السفر الجوي، البحث العلمي، رواتب القوات الأمريكية، وتعليق عمل نحو 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية تبلغ 400 مليون دولار.

ويأتي الإغلاق بعد رفض مجلس الشيوخ تمرير مشروع إنفاق قصير الأجل كان سيبقي العمليات مستمرة حتى 21 نوفمبر، حيث رفض الديمقراطيون التشريع بسبب عدم تمديد استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين، فيما يرى الجمهوريون أن هذه المسألة يجب أن تُعالج بشكل منفصل.

وتبلغ قيمة الخلاف حول تمويل الحكومة نحو 1.7 تريليون دولار، أي حوالي ربع الميزانية الاتحادية البالغة سبعة تريليونات دولار، تشمل برامج الرعاية الصحية والتقاعد وفوائد الدين المتزايد البالغ 37.5 تريليون دولار. ويحذر محللون من أن الإغلاق قد يستمر لفترة أطول مقارنة بالإغلاقات السابقة، في ظل تهديدات ترامب ومسؤولي البيت الأبيض باتخاذ إجراءات قد تشمل خفض البرامج الحكومية ورواتب الموظفين.