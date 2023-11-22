اليميني المتطرف "بن غفير" غاضب من اتفاق تبادل الرهائن

وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، اتفاق تبادل الرهائن الذي توصلت إليه إسرائيل وحركة حماس برعاية قطرية أمريكية بأنه “سابقة خطيرة تكرر أخطاء الماضي”.

وقال بن غفير في تغريدة على موقع “إكس”، “تويتر” سابقا: “رغم أن الأمر كان له بعض الإيجابيات، فإن لدينا واجبا أخلاقيا بإعادة الجميع، وليس لدينا الحق أو الإذن بالموافقة على فكرة فصلهم وإعادة البعض فقط”.

وانتقد الوزير اليميني المتطرف الاتفاق لأنه “لم يضمن إطلاق سراح جميع النساء والأطفال المحتجزين في غزة”، ووصفه بأنه “غير أخلاقي وغير منطقي”، مضيفا: “كان من الممكن وينبغي أن يكون مختلفا”.

وتابع: “حماس أرادت هذه الهدنة أكثر من أي شيء آخر، كما أنها أرادت التخلص من النساء والأطفال في المرحلة الأولى لأنهم تسببوا في ضغوط دولية كبيرة عليها، لقد أرادت في المقابل الحصول على الوقود وإطلاق سراح مقاتليها المحتجزين ووقف عمليات الجيش الإسرائيلي وحتى حظر الطيران الاستطلاعي. لقد حصلت على كل هذا”.

وحث بن غفير على تكثيف العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس بهدف الضغط على الحركة للموافقة على صفقة شاملة للرهائن.

وقال إن وزراء حزبه صوتوا ضد الاتفاق، قائلا إن جميع الخيارات في الوقت الحالي “سيئة”.