اليونيسف: وضع الأمهات والرضع في غزة "لم يكن أبداً أسوأ مما هو عليه الآن"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الجمعة “إن الأمهات والرضع حديثي الولادة في غزة يواجهون ظروفا صعبة وسط شح المواد الطبية واكتظاظ مجمع ناصر في جنوب القطاع بالمرضى الفارين من الشمال”.

وذكر المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من غزة “لم يكن وضع الأمهات وحديثي الولادة في غزة أبدا أسوأ مما هو عليه الآن. في مجمع ناصر، نرى ممرات المستشفى مكتظة بالنساء اللاتي وضعن للتو”.

وفي سياقٍ متصل، ذكرت مصادر في مستشفيات قطاع غزة أن 21 فلسطينيا استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الجمعة، بينهم 17 شهيدا في مدينة غزة شمالي القطاع.

كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ أن 6 فلسطينيين استشهدوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد فلسطينيان بقصف لطائرات الاحتلال، وفقا لمستشفى العودة.

وأفادت منظمة أطباء بلا حدود بأن أحد موظفيها استشهد في هجوم لجيش الاحتلال في دير البلح وأصيب 4 آخرون في الهجوم، وأكدت أن الشهداء كانوا يرتدون سترات تعريف تدل على عملهم مع منظمة إنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن عمر الحايك، الذي استشهد اليوم، هو الموظف الـ14 من أطباء بلا حدود الذي يُقتل في غزة خلال الحرب.

كما قصف طيران الاحتلال عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق في حي الصبرة بمدينة غزة، في حين أطلقت الزوارق الحربية للاحتلال النار على شاطئ النصيرات، وأفادت مراسلة الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشمالية من شارع الثورة غرب مدينة غزة.

وفي شمال القطاع، قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال فجر عربات مفخخة بين منازل المواطنين، وقصف بالمدفعية المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة وسط استمرار نزوح المدنيين من داخل أحياء المدينة.

وقال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، للجزيرة، إن الاحتلال يستهدف بكل أنواع الأسلحة مقومات الحياة في مدينة غزة، مؤكدا أن “الاحتلال يرتكب عمليات قصف ممنهجة لقتل أكبر عدد من المدنيين”.

وفي معرض وصفها للوضع القائم في القطاع، ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر بتكاليف باهظة، ولا يزال الوصول للغذاء والماء محدودا. وطالبت بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن.